В Госдуме готовят законопроект о декретном отпуске для мужчин

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов готовит законопроект, который позволит мужчинам брать 10-дневный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка.

"В данный момент мной прорабатывается законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, которым будет предусмотрена возможность предоставления 10-дневного отпуска для мужчин в случае рождении ребенка с сохранением заработной платы. Существующее законодательство слабо ориентировано на защиту прав мужчин-отцов, поэтому считаю необходимым усилить нормативную деятельность в данном направлении", – пишет Власов.

Как пояснил депутат, в существующем трудовом законодательстве предусмотрены дополнительные привилегии для лиц с семейными обязанностями, однако для мужчин в случае рождении ребенка предусмотрено лишь до пяти дней отпуска без сохранения заработной платы, пишет "РИА Новости".



"Следует отметить тот факт, что в законодательство Европейского союза недавно были имплементированы подобные изменения. В связи с вышеизложенным, прошу вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации", – отметил он.