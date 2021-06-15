В Госдуме напомнили о добровольности прививок

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил надежду, что в законодательство будут внесены поправки о добровольности любых прививок, при этом государство возьмет на себя ответственность за последствия вакцинации.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что совет Госдумы решил перенести рассмотрение законопроекта о введении в национальный календарь вакцинации прививки против коронавируса на осеннюю сессию.

По мнению вице-спикера ГД, необходимо придерживаться презумпции добровольности любого медицинского вмешательства, в этом заключается принципиальная позиция президента России Владимира Путина и большинства депутатов нижней палаты парламента.

"Надеюсь, в будущем в действующее законодательство будут внесены поправки, закрепляющие добровольность любых прививок, при этом государство должно взять на себя ответственность за последствия вакцинации", - отметил Толстой в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина за жесткую и непримиримую позицию в этом вопросе.

Внесенная в мае в нижнюю палату парламента инициатива предлагает дополнить национальный календарь профилактических прививок прививкой против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно законопроекту, предлагаемые изменения позволят закупать профилактические лекарства против коронавируса за счет средств федерального бюджета. Ранее Госдума приняла законопроект в первом чтении, однако в ходе обсуждения депутаты особо подчеркивали необходимость закрепления на законодательном уровне принципа сохранения добровольности прививок и защиты прав граждан.

Как рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров, пока юридически выверенной поправки о добровольности вакцинации нет.