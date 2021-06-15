Реклама на сайте
Прислать новость
«Проект проблемный»: мэр Петрозаводска прокомментировал вырубку деревьев на улице Куйбышева 15
Сегодня 11:49
Жители Петрозаводска просят Любарского спасти Старую Кукковку от застройщиков 10
Сегодня 10:16
У озера
Сегодня 16:13

В Госдуме напомнили о добровольности прививок

Новости. Общество
20:30, 15 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил надежду, что в законодательство будут внесены поправки о добровольности любых прививок, при этом государство возьмет на себя ответственность за последствия вакцинации.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что совет Госдумы решил перенести рассмотрение законопроекта о введении в национальный календарь вакцинации прививки против коронавируса на осеннюю сессию.

По мнению вице-спикера ГД, необходимо придерживаться презумпции добровольности любого медицинского вмешательства, в этом заключается принципиальная позиция президента России Владимира Путина и большинства депутатов нижней палаты парламента.

"Надеюсь, в будущем в действующее законодательство будут внесены поправки, закрепляющие добровольность любых прививок, при этом государство должно взять на себя ответственность за последствия вакцинации", - отметил Толстой в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина за жесткую и непримиримую позицию в этом вопросе.

Внесенная в мае в нижнюю палату парламента инициатива предлагает дополнить национальный календарь профилактических прививок прививкой против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно законопроекту, предлагаемые изменения позволят закупать профилактические лекарства против коронавируса за счет средств федерального бюджета. Ранее Госдума приняла законопроект в первом чтении, однако в ходе обсуждения депутаты особо подчеркивали необходимость закрепления на законодательном уровне принципа сохранения добровольности прививок и защиты прав граждан.

Как рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров, пока юридически выверенной поправки о добровольности вакцинации нет.

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-06-15 21:31:03
Хрен вам , демоны , а не русский народ !!Ё((((((((((((((( :)
User
2021-06-15 20:53:55
Очередное обещание ответственности от соавторов нетленки "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет."
кир
2021-06-15 21:27:13
User, чего ноешь каждый день, уехавший в другой регион? Не будет тебе счастья в жизни, - предсказал кот. Так и будешь ныть всю оставшуюся жизнь.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

Сегодня 16:13
Обществоведение
У озера
В советские времена Онежское озеро в Карелии дарило красоту и гордость за родной край, давало многим работу и достаток, возможности досуга и путешествий.
ПМЭФ-2021: инвесторы выбирают Карелию
Сегодня 16:00
Уборка Петрозаводска: что дальше? 3
Сегодня 13:59
Нацпроект «Экология»: Новая техника для тушения лесных пожаров появилась в Карелии
Сегодня 10:30
В Петрозаводске появится контейнер для вторсырья, управляемый со смартфона
Сегодня 09:45
Вся аналитика

Чтиво

12.06.2021 23:16
Личное мнение
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 4
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук стала очевидцем спасательной операции на Онежском озере, когда утонули трое подростков.
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
08.06.2021 12:00
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»