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В Госдуме не видят необходимости менять возраст призывников уже к этой весне

Новости. Общество
20:30, 26 Января 2023
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

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Председатель комитета Госдумы по обороне заявил, что не видит необходимости менять возраст к весеннему призыву.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил
«Интерфаксу», что не видит необходимости менять возраст призывников к весеннему призыву. Соответствующая инициатива министерства обороны пока не формализована.

«На весенний призыв менять законодательство нет никакой необходимости», - сказал Картаполов, отвечая на вопрос, пройдет ли призыв в армию этой весной по новым правилам.

Глава комитета также отметил, что сейчас «нет никаких новых правил».

«Пока у нас нет в работе этих поправок. Минобороны, которое выступило с этой инициативой, пока дальнейших шагов не сделало», - сказал Картаполов.

Он также добавил, что «мы в этом необходимости на сегодня не видим; в перспективе, да, можно поработать».

В настоящее время на срочную военную службу могут призывать граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.

21 декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планируется изменить возрастные рамки призыва на срочную военную службу.

«При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет», - заявил тогда министр.

По его словам, также планируется «обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу».

Ранее, 17 декабря 2022 года, военный комиссар Московской области Алексей Астахов заявил, что увеличивать срок срочной службы в Вооруженных силах России не планируется. 

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