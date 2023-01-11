Призывать 30-летних мужчин на службу могут начать уже этой весной

Повышать призывной возраст хотят начать уже в этом году

Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже в весенний призыв. Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования, — пояснил Андрей Картаполов. — А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием».

На первых порах призывать будут «по смешанному типу» — то есть людей в возрасте от 18 до 30 лет. Полный же переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный — 30 лет, займет от одного года до трех лет.