В Госдуме поддержали создание курительных комнат в аэропортах

Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал депутатам поддержать законопроект, разрешающий курение табака в специально изолированных комнатах в аэропортах.

В заключении говорится, что комитет "считает возможным принять в первом чтении проект федерального закона". При вынесении данного решения представители комитета учли статистические данные об административных правонарушениях в связи с нарушением запрета курения табака на территории аэропортов и случаях курения в помещениях аэропортов, сообщают "Известия".

Заключительное слово по поддержке законопроекта должен дать комитет по охране здоровья, который назначен профильным в данном решении.

"Надеюсь, что палата успеет рассмотреть законопроект в первом чтении до конца весенней сессии", — заключил автор законопроекта Сергей Боярский.

Ранее он внес на рассмотрение депутатов обновленную редакцию своего законопроекта, в которой конкретизировал ряд положений. Согласно изменениям, курение допускается «в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах для нахождения зарегистрированных пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом».

Министерство здравоохранения России подготовило антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Одним из самых революционных пунктов концепции является запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Такой запрет может начать действовать в 2033 году.