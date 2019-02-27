В Госдуме предлагают учредить День без смартфона

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев направил запрос министру цифрового развития Константину Носкову.

По мнению парламентария, такая акция позволит привлечь внимание к проблеме ответственного отношения к использованию мобильных устройств, даст толчок к обсуждению путей снижения зависимости людей от мобильных устройств и социальных сетей, пишет RT.

"Различные социологические исследования на эту тему демонстрируют, что более 80% людей из современного мегаполиса постоянно пользуются мобильными устройствами. Для сравнения: 15 лет назад этот показатель варьировался на уровне 10-15%, – отмечает депутат в запросе. – В связи со столь высокой зависимостью люди утрачивают свои социальные навыки, способность к творческому мышлению, что приводит к разложению морально-нравственных ценностей и устоев в обществе".

Сухарев добавляет, что регулярное использование гаджетов наносит вред здоровью детей.

"Сейчас у детей есть и мобильные телефоны, и планшеты, и ноутбуки. Недаром Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выносит как отдельную задачу защиту подрастающего поколения от влияния электроники. Дело в том, что когда ребёнок смотрит в дисплей смартфона, его организм испытывает мощнейшую нагрузку: начиная от зрения и заканчивая изменениями в психике и работе головного мозга", – подчеркивает депутат.