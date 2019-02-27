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Новости. Общество
20:40, 27 Февраля 2019
фото: ТАСС / Юрий Машков

В Госдуме предлагают учредить День без смартфона

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Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев направил запрос министру цифрового развития Константину Носкову.

По мнению парламентария, такая акция позволит привлечь внимание к проблеме ответственного отношения к использованию мобильных устройств, даст толчок к обсуждению путей снижения зависимости людей от мобильных устройств и социальных сетей, пишет RT.

"Различные социологические исследования на эту тему демонстрируют, что более 80% людей из современного мегаполиса постоянно пользуются мобильными устройствами. Для сравнения: 15 лет назад этот показатель варьировался на уровне 10-15%, – отмечает депутат в запросе. – В связи со столь высокой зависимостью люди утрачивают свои социальные навыки, способность к творческому мышлению, что приводит к разложению морально-нравственных ценностей и устоев в обществе".

Сухарев добавляет, что регулярное использование гаджетов наносит вред здоровью детей.

"Сейчас у детей есть и мобильные телефоны, и планшеты, и ноутбуки. Недаром Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выносит как отдельную задачу защиту подрастающего поколения от влияния электроники. Дело в том, что когда ребёнок смотрит в дисплей смартфона, его организм испытывает мощнейшую нагрузку: начиная от зрения и заканчивая изменениями в психике и работе головного мозга", – подчеркивает депутат.

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