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В Госдуме предложили давать "больничный" родителям школьников на удаленке

Новости. Общество
20:40, 12 Октября 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС, архив
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Депутаты Госдумы предложили давать "больничный" родителям школьников до 14 лет, переведенных на дистанционное обучение из-за пандемии.

Депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР предложили давать "больничный" родителям школьников до 14 лет, переведенных на дистанционное обучение или внеплановые каникулы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Lenta.ru.

Соответствующий законопроект разработан и направлен в правительство. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Инициатива предполагает внесение соответствующей поправки в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и предоставлять застрахованным людям в таких случаях пособие по временной нетрудоспособности.

Выплачиваться оно должно одному родителю или законному представителю за весь период внеплановых дополнительных каникул или обучения ребенка на удаленке.

Авторы законопроекта пояснили, что многие родители вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и наблюдения за ними в период каникул, однако им не всегда удается договориться с работодателем о дополнительном отпуске.

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