В Госдуме предложили изымать автомобили россиян, уехавших за границу

Депутат Госдумы предложил передавать в госсобственность автомобили россиян, уехавших за границу.

Олег Морозов, депутат Госдумы от «Единой России» заявил РИА Новости, что необходимо внести изменения в законодательство, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших транспорт на границе.

«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — сказал депутат.

Морозов уточнил, что считает нужным обязать владельцев оставленных автомобилей подтверждать право собственности при личном присутствии.

«Можно также указать, что собственник брошенного транспорта должен лично предъявить на него свои права. Это как раз и позволит изымать брошенные транспортные средства», — отметил он.

Ранее, 28 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить передачу машин, которые эмигрировавшие россияне бросили на границе, семьям участников специальной военной операции на Украине. Также он отметил, что с 21 сентября уже составляются списки тех, кто покинул страну.