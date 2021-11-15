В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал ограничить продажу алкоголя во время новогодних праздников.

Во время новогодних праздников нужно вводить ограничения на продажу алкоголя, а чтобы граждане не «спивались», все культурно-массовые мероприятия в это время должны быть бесплатными — так людям будет чем себя занять, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

«Алкоголь под Новый год — это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. Оставлять все на самотек только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической. Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», — выразил мнение парламентарий.

Для того, чтобы граждане не «спивались» в праздники, все культурно-досуговые мероприятия должны быть бесплатными, считает депутат. Соответствующий запрос он планирует направить в Минкультуры до конца года.

«На новогодние праздники все кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы должны быть бесплатными для наших граждан, чтобы они не дома сидели спивались, а могли выходить гулять и заниматься своим здоровьем… Тогда мы людей из дома „вытолкаем“ и от „бутылки“ оттянем», — констатировал парламентарий.

Как рассказал Хамзаев, 15 декабря пройдет заседание межфракционной депутатской рабочей группы в том числе по вопросу регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники.

«Пригласим туда МВД, прокуратуру, Росалкогольрегулирование, Минпромторг, Минздрав, Минтруд», — заключил он.