В Госдуме предложили почти в два раза увеличить размер прожиточного минимума

В комитете Госдумы по экономической политике призвали увеличить размер прожиточного минимума до 25 тысяч рублей.

Размер прожиточного минимума в России необходимо увеличить до 25 тысяч рублей, заявил в беседе с «Ura.ru» первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, если повысить сумму до 50-100 тысяч рублей, то это может оказать влияние на товарную массу, однако увеличение до 25 тысяч рублей не скажется на ценах и темпах инфляции.

«Никто не бросится покупать квартиры, машины. Никто не будет кушать в два раза больше», — пояснил депутат.

Он добавил, что в настоящее время прожиточный минимум в России ниже, чем во всех европейских странах.

Ранее парламентарий предложил отказаться от МРОТ и ориентироваться на показатель прожиточного минимума.