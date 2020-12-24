В Госдуме предложили приостановить авиасообщение со всеми странами

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил временно ограничить авиасообщение с другими странами на фоне выявления нового штамма COVID-19.

Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

Депутат напомнил об обнаружении в Великобритании и ряде других стран нового штамма COVID-19. В связи с этим многие государства, в том числе Россия, уже приняли решение ограничить полёты гражданской авиации в Великобританию.

"В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории России прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией", — говорится в обращении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не обнаружено тех мутаций коронавируса, которые выявлены в Великобритании.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19.