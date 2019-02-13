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Новости. Общество
21:05, 13 Февраля 2019
фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь

В Госдуме предложили привлекать заключенных к ремонту дорог

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Депутат Госдумы Олег Нилов предложил направлять заключенных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, на работы по ремонту дорог.

Такую инициативу он озвучил в ходе заседания нижней палаты парламента при обсуждении законопроекта о праве создавать участки исправительных центров вне колоний для заключенных, пишет агентство "Москва".

"Кто-то когда-то придумал эту модель отбывания наказания в колонии-поселения, где и наказание, и какой-то бесполезный труд. Давайте всю эту большую армию сконцентрируем на дорогах. Во всяком случае тех, кто не совершил насильственных преступлений. <…> Самая большая беда - это дороги", - заявил Нилов.

При этом он отметил, что речь идет о "жуликах-мошенниках" и "подвыпивших" водителях.

"Почему их надо охранять с собаками и с автоматами? Пусть они работают на дорогах. У нас полгода зима, полгода нам дороги ремонтировать. Вот туда их направьте. И будет виден результат", - добавил автор инициативы.

Он также обратил внимание, что осуществлять контроль за исполнением осужденными таких обязанностей можно посредством использования браслетов на ногах.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2019-02-13 22:17:25
Лучше уж военных и полицейских привлечь, чем зэков за территорию выводить. И им физкультура, и польза обществу, а то зачахли уже силовые структуры за бумажками. Зады не то, что стульев, шире скамеек!
Мизантроп
2019-02-13 21:41:05
Ахахахахаахааааа..... «Сталинская экономика была построена руками зеков» (с)
DrBoroda
2019-02-13 21:40:47
У них руки растут неправильно. Дороги станут хуже... Рабский труд неэффективен.
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