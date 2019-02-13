В Госдуме предложили привлекать заключенных к ремонту дорог

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил направлять заключенных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, на работы по ремонту дорог.

Такую инициативу он озвучил в ходе заседания нижней палаты парламента при обсуждении законопроекта о праве создавать участки исправительных центров вне колоний для заключенных, пишет агентство "Москва".

"Кто-то когда-то придумал эту модель отбывания наказания в колонии-поселения, где и наказание, и какой-то бесполезный труд. Давайте всю эту большую армию сконцентрируем на дорогах. Во всяком случае тех, кто не совершил насильственных преступлений. <…> Самая большая беда - это дороги", - заявил Нилов.

При этом он отметил, что речь идет о "жуликах-мошенниках" и "подвыпивших" водителях.

"Почему их надо охранять с собаками и с автоматами? Пусть они работают на дорогах. У нас полгода зима, полгода нам дороги ремонтировать. Вот туда их направьте. И будет виден результат", - добавил автор инициативы.

Он также обратил внимание, что осуществлять контроль за исполнением осужденными таких обязанностей можно посредством использования браслетов на ногах.