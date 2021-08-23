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В Госдуме предложили продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

Новости. Общество
19:30, 26 Августа 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров.

Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT. В своём обращении законодатель отметил, что в течение 2021 года продолжается пандемия коронавирусной инфекции, представляющей наибольшую опасность для пожилых людей.

Несмотря на это, такая категория граждан, как работающие пенсионеры, продолжают выполнять свои должностные обязанности, регулярно посещать трудовые коллективы и пользоваться общественным транспортом.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня», — говорится в тексте обращения.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

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