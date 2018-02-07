В Госдуме предложили вернуть летнее время

Депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Барышев внес в нижнюю палату проект поправок, которые предлагают перевести весной стрелки часов по всей России на час вперед, вернув тем самым так называемое летнее время.

Как сказано в проекте закона, "предлагается установить московское время равным национальной шкале времени [России], соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа", сообщает РБК.

Необходимость очередного перевода стрелок парламентарий мотивирует "многочисленными обращениями граждан в Госдуму с требованиями "вернуть летнее время". Он также пишет в пояснительной записке, что вред постоянного зимнего времени подтвержден выводами "научных медицинских работников и практических специалистов, биологов о вреде здоровью от десинхронизации биологических ритмов с новой системой времяисчисления".

"Имеющиеся данные свидетельствуют об увеличении количества вызовов скорой помощи, увеличении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, росте травматизма и ДТП за прошедший период с 2014 по 2018 год", — говорится в проекте поправок.

Закон, окончательно установивший в России зимнее время, был принят в 2014 году. СССР, а затем и Россия дважды в год переводили часы начиная с 1981 года, таким образом страна экономила электроэнергию. В 1970-е годы власти подсчитали, что экономия составляет 1% энергии, или несколько миллиардов киловатт-часов.

В 2011 году по инициативе президента Дмитрия Медведева Россия отказалась от перевода часов и стала постоянно жить по летнему времени, из-за чего российское время стало опережать географическое на час, а в некоторых регионах даже на два. В итоге спустя три года были принят новый закон, вводящий постоянное зимнее время.