В Госдуме предложили забирать у коррупционеров жилье и отдавать на социальные нужды

Госдума РФ предложила выставлять недвижимость коррупционеров на торги, а полученные доходы зачислять в бюджет Социального фонда России.

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатов нижней палаты российского парламента, сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу Госдумы 13 марта.

Как выяснил 47news, речь идет о недвижимости, «полученной в результате коррупционных нарушений», по которой нет сведений, что она была приобретена на законные доходы.

В пояснительной записке приводятся данные Росимущества о том, что сейчас в госказне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с совершенными правонарушениями в собственность Российской Федерации. Из них 32 относятся к предусмотренной новым законопроектом категории жилых помещений. Однако порядок отчуждения этих объектов путем их возмездной реализации законом сейчас не предусмотрен.

«Сейчас жилую недвижимость, конфискованную в рамках дел о коррупции, можно только отдавать на социальные и государственные нужды. Теперь же государство сможет реализовывать элитные квартиры коррупционеров и таким образом пополнять бюджет», — пояснила пресс-служба Госдумы.