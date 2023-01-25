В Госдуме пригрозили вырезать Барбару Брыльску из «Иронии судьбы» за антироссийские высказывания

Депутат Госдумы Ольга Занко пригрозила стереть актрису Барбару Брыльску из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» с помощью нейросети.

Как сообщает Газета. ру, об этом она написала в своем Telegram-канале.

Так депутат отреагировала на слова Брыльской о том, что Лие Ахеджаковой нужно уезжать из России.

«Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников «проклятыми Богом людьми». Наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем и стереть эту актрису из «Иронии судьбы», — отметила Занко.

Она самостоятельно отредактировала отрывок из фильма Эльдара Рязанова и разместила его у себя на канале.

«Заменила ее на Валентину Талызину, которая роль Брыльской в «Иронии» и озвучивала от и до», — написала Занко.

Ранее Брыльска отреагировала на новость о том, что в театре «Современник» сняли постановку с Лией Ахеджаковой.

«Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы», — высказалась Брыльска.

По словам артистки, «такая Родина» недостойна Ахеджаковой.