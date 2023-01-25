Реклама

Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42
Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
31.01.2023 16:45

В Госдуме пригрозили вырезать Барбару Брыльску из «Иронии судьбы» за антироссийские высказывания

Новости. Общество
22:00, 10 Февраля 2023
фото: ТАСС/ пресс-служба Первого канала

Новости партнеров

Депутат Госдумы Ольга Занко пригрозила стереть актрису Барбару Брыльску из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» с помощью нейросети.

Как сообщает Газета. ру, об этом она написала в своем Telegram-канале.

Так депутат отреагировала на слова Брыльской о том, что Лие Ахеджаковой нужно уезжать из России.

«Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников «проклятыми Богом людьми». Наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем и стереть эту актрису из «Иронии судьбы», — отметила Занко.

Она самостоятельно отредактировала отрывок из фильма Эльдара Рязанова и разместила его у себя на канале.

«Заменила ее на Валентину Талызину, которая роль Брыльской в «Иронии» и озвучивала от и до», — написала Занко.

Ранее Брыльска отреагировала на новость о том, что в театре «Современник» сняли постановку с Лией Ахеджаковой.

«Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы», — высказалась Брыльска.

По словам артистки, «такая Родина» недостойна Ахеджаковой.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.02.2023, 21:30
В Госдуме задумались о замене мобилизованных ценных сотрудников на безработных
06.02.2023, 15:23
В Карелии осужден пенсионер, насиловавший маленьких детей
06.02.2023, 06:40
«Сами разберемся, как нам жить»: глава Карелии о вмешательстве «Гринпис» в ситуацию с нацпарком
03.02.2023, 18:20
Росгвардия Карелии приглашает на службу по контракту за 140 тысяч рублей в месяц
03.02.2023, 11:27
Минэк Карелии сообщил о массовом увольнении работников остановленного предприятия
04.02.2023, 15:46
Популярный финский шоколад вернулся на полки магазинов в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Чтиво

Сегодня 16:00
Без политики
Серый кардинал сцены
Как работает концертный звукорежиссер в Петрозаводске.
САБАЙТРАВЭЛ – и сэкономил, и заработал, и бизнес построил
08.02.2023 16:00
«На пенсию я не надеюсь»
30.01.2023 18:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.