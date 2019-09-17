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Новости. Общество
21:05, 17 Сентября 2019
фото: © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

В Госдуме заявили о "нереальности" перехода на сокращенную рабочую неделю

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Переход на четырехдневную рабочую неделю в России в настоящее время неосуществим, считает первый зампред комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко.

"Путь, который обсуждается (переход на четырехдневную рабочую неделю - ИФ), он для России не актуален, необходимо сокращать не дни, а часы. Нам нужно идти по путь постепенного сокращения рабочего времени, а вот эта идея перейти на четырехдневную рабочую неделю, я не верю в ее реальность на нынешнем этапе" - заявил Тарасенко "Интерфаксу", подчеркнув, что это его личное мнение.

Депутат полагает, что переход на "четырехдневку" возможен только для чиновников, на предприятиях резко повысить производительность труда невозможно.

Он отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю отстаивает Международная организация труда (МОТ), которая уповает на внедрение робототехники. "У нас еще не настолько проведена роботизация, чтобы данная тема стала актуальной. Более того, у нас есть проблема в том, что в экономику приходит меньше людей из-за демографической ямы, которая имеет место быть в настоящее время в РФ", - сказал Тарасенко.

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