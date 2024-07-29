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В Госдуме заявили о скорой блокировке Google Android и IOS

Новости. Общество
20:30, 02 Августа 2024
фото: © Кадр из сериала «Парки и зоны отдыха»

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Депутат призвал «не цепляться» к популярным платформам.

Стало известно, что причиной сбоя в работе YouTube на всей территории России в ночь на четверг (1 августа) стала ошибка в работе самой платформы. Об этом сообщил Александр Хинштейн, глава IT-комитета Государственной Думы. Депутат уверен, что причиной замедления скорости загрузки видео до 70% стало прекращение обслуживания Google своего оборудования на территории России. В сети уже высказываются предположения о том, что в скором времени платформа может быть заблокирована полностью. Часть пользователей негодует, другая же полностью поддерживает идею.

В эксклюзивной беседе с редакцией RuNews24.ru депутат Государственной думы Алексей Николаевич Диденко призвал не «цепляться» к «Ютубу», а думать наперед.

 «Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован IOS, и это произойдёт не по нашей инициативе. Госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться этими платформами, особенно тем, кто имеет доступ к конфиденциальной информации. Это был первый намёк на то, что вам нужно перейти на другие платформы. Мы рекомендуем представителям бизнеса и учёным перейти на другие платформы», — сказал парламентарий.

Алексей Николаевич отметил, что никакой «трагедии» не случилось, когда россияне лишились доступа к «Нетфликсу».

 «Кто-то, конечно, выразил своё недовольство, поцокал языком, но со временем все успокоились. Были введены ограничения на доступ к фильмам, сериалам и мультфильмам. Хотя изначально говорилось, что ограничения не коснутся детей и будут вводиться только в отношении товаров двойного назначения и политизированного контента. Не стоит заблуждаться. Просто сейчас мы сталкиваемся с ограничениями, и мы тоже будем вынуждены их ввести. Это очевидно. Не нужно думать, что кто-то скажет что-то против и на это будут ориентироваться другие», — пояснил спикер.

Алексей Диденко подчеркнул, что вопрос выживания наших систем и нашего суверенитета — это вопрос существования.

Также Александр Хинштейн заявил, что YouTube, не инвестировавший в свои системы, работающие в России, с момента начала специальной военной операции, не обеспечивает достаточную скорость загрузки видео, которая может упасть до 70%. Кроме того, спикер подчеркнул, что контент, который смотрят российские пользователи, хранится на серверах Google и требует постоянного сопровождения и обновления.

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