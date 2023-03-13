В Госдуму внесен законопроект о повышении призывного возраста до 21 года

Верхний предел призывного возраста предлагается увеличить до 30 лет.

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, который предусматривает поэтапное повышение призывного возраста. Его предлагается увеличить с 18 до 21 года. При этом верхний предел призывного возраста вырастет с 27 до 30 лет.

Как отметили в Госдуме, документ предусматривает переходный период до 2026 года. В случае принятия инициативы призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет.