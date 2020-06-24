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В групповом ДТП с участием лесовоза травмировался ребенок

Новости. Происшествия
09:58, 25 Июня 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Авария произошла утром 24 июня в Кондопоге на перекрестке улицы Советов и Октябрьского шоссе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, столкнувшиеся легковые автомобили отбросило на стоящий перед перекрёстком лесовоз.

В 7.56 44-летний водитель Lada Largus не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai Getz. Оба автомобиля совершили наезд на груженый лесовоз Mercedes.

В результате ДТП травмы получили 29-летняя водитель Hyundai (медицинская помощь была оказана на месте) и 16-летняя пассажирка Lada – девочку доставили в Кондопожску ЦРБ.

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