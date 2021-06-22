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В Индии распространяется новый штамм коронавируса с молниеносной заразностью

Новости. Общество
18:40, 23 Июня 2021
фото: © REUTERS / Amit Dave

По словам медиков, заразиться им можно просто проходя мимо инфицированного человека без маски.

Новейший штамм коронавируса «дельта-плюс», который начал распространяться в Индии, отличается молниеносной заразностью. Об этом предупредил директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия, пишет Лента.ру со ссылкой на India Today.

По данным специалиста, заразиться данным вариантом вируса можно, даже просто проходя мимо инфицированного человека без маски. Кроме того, обеспокоенность медиков и властей вызывает тот факт, что «дельта-плюс» устойчив к моноклональным антителам и обладает способностью «обходить» иммунитет.

Также установлено, что данный вариант вируса может сильнее поражать клетки легких. Новый подвид, по словам эпидемиологов, отличается наличием мутации в спайковом белке. Она способна снижать активность антител переболевших и вакцинированных людей.

В настоящее время, отметил ученый, эксперты Индийского консорциума по геномике продолжают изучать новый штамм, чтобы оценить, насколько эффективны при борьбе с ним существующие вакцины.

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