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В инфекционную больницу Карелии поступило новое оборудование, позволяющее делать тесты в два раза быстрее

Новости. Общество
18:00, 24 Ноября 2020
фото: © Правительство Карелии
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Глава Карелии Артур Парфенчиков уже посетил лабораторию Республиканской инфекционной больницы и оценил работу нового оборудования, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Лаборатория выполняет треть всех диагностических ПЦР-исследований на COVID-19, которые делаются в республике.

Кроме того, значительное количество исследований выполняется для контроля состояния больных, уже получающих лечение в стационаре. ПЦР-анализатор для исследований мазков пациентов, поступивших в приемное отделение, выдает результат в течение 50 минут - часа.

Для лаборатории закуплены новые тест-системы, также позволяющие получать результаты намного быстрее. Вместо трех этапов стало два, и каждый сократился по времени. Одновременно в аппарат можно загружать 95 тестов, раньше был роторный механизм, рассчитанный лишь на 45 тестов. Новое оборудование позволяет увеличивать производительность.

"В последнее время у населения очень много вопросов, связанных со скоростью тестирования на ковид, - отметил руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Игорь Корсаков. – Чтобы отработать и инфицированных, и контактных с заболевшими, и готовых к выписке пациентов, нам необходимо увеличить мощность лаборатории и уменьшить время обработки биоматериала. Новый аппарат в два раза сокращает время выделения возбудителя инфекции. Кроме того, он автоматизирует работу, то есть наши врачи-лаборанты уже не тратят столько времени на процедуру. До полутора часов сокращается процедура, связанная с выделением возбудителя, и до сорока минут – с определением возбудителя. Конечно, мы делаем ставку на более быстрое определение возбудителя, будем также работать с лабораторией КВД. Наша задача – выйти на те 48 часов, которые сегодня определены для исследования соответствующим приказом".

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Комментарии

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елпидифор
2020-11-24 18:59:50
Это спустя 10 месяцев в одной лаборатории республики. А у капиталистов-империалистов тесты почему-то делают за минуты. Совсем загнили. сволочи!
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