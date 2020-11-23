В инфекционную больницу Карелии поступило новое оборудование, позволяющее делать тесты в два раза быстрее

Глава Карелии Артур Парфенчиков уже посетил лабораторию Республиканской инфекционной больницы и оценил работу нового оборудования, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Лаборатория выполняет треть всех диагностических ПЦР-исследований на COVID-19, которые делаются в республике.

Кроме того, значительное количество исследований выполняется для контроля состояния больных, уже получающих лечение в стационаре. ПЦР-анализатор для исследований мазков пациентов, поступивших в приемное отделение, выдает результат в течение 50 минут - часа.

Для лаборатории закуплены новые тест-системы, также позволяющие получать результаты намного быстрее. Вместо трех этапов стало два, и каждый сократился по времени. Одновременно в аппарат можно загружать 95 тестов, раньше был роторный механизм, рассчитанный лишь на 45 тестов. Новое оборудование позволяет увеличивать производительность.

"В последнее время у населения очень много вопросов, связанных со скоростью тестирования на ковид, - отметил руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Игорь Корсаков. – Чтобы отработать и инфицированных, и контактных с заболевшими, и готовых к выписке пациентов, нам необходимо увеличить мощность лаборатории и уменьшить время обработки биоматериала. Новый аппарат в два раза сокращает время выделения возбудителя инфекции. Кроме того, он автоматизирует работу, то есть наши врачи-лаборанты уже не тратят столько времени на процедуру. До полутора часов сокращается процедура, связанная с выделением возбудителя, и до сорока минут – с определением возбудителя. Конечно, мы делаем ставку на более быстрое определение возбудителя, будем также работать с лабораторией КВД. Наша задача – выйти на те 48 часов, которые сегодня определены для исследования соответствующим приказом".