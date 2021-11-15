В информационной системе ГИБДД в субботу произошел сбой

Граждане, не получившие государственные услуги по линии ГИБДД из-за технического сбоя, смогут сделать это завтра - 19 декабря.

Сбой произошел в информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на своей источник в правоохранительных органах.

«В Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой, в том числе не работает система регистрационно-экзаменационных подразделений», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас принимаются меры для устранения неполадок. Источник не уточнил, в какие сроки система может заработать.

МВД РФ подтвердило сбой в федеральной информационной системе ГИБДД. «Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД, — сообщили в МВД. — В настоящее время специалисты ведомства проводят работы по устранению последствий технического сбоя. <…> МВД России приносит свои извинения в связи с доставленными гражданам неудобствами».

После устранения возникших проблем сотрудники Госавтоинспекции во всех регионах 19 декабря проведут прием граждан в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах. «Кроме того, будет обеспечена возможность использования платежных документов, оплаченных со скидкой 30%, гражданам, записавшимся на прием 18 декабря, в последующие дни. Решения о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации транспортных средств будут приниматься с учетом возникшей технической проблемы», — добавили в МВД.

В министерстве назвали подобные сбои единичными. «При их выявлении специалисты ведомства незамедлительно их устраняют, принимая необходимые меры реагирования», — добавили в пресс-центре.