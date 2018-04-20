В инспекции труда Карелии опровергли наличие задолженности по зарплате перед сотрудниками

Ранее читатели "Столицы на Онего" рассказали о задержке зарплаты и детского пособия в Государственной трудовой инспекции по Карелии.

О том, что в трудовой инспекции якобы задерживают зарплату за февраль и не выплатили пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, читатели пожаловались в начале марта.

"Было написано заявление в прокуратуру, но его перенаправили в Москву", - добавили обратившиеся.

В прокуратуре Карелии, куда "Столица на Онего" обратилась за комментарием, тогда рассказали, что ранее к ним поступило одно обращение от гражданки, которая пожаловалась, что при увольнении из трудовой инспекции с ней вовремя не произвели расчет. О других подобных заявлениях в надзорном ведомстве не смогли припомнить.

"Столица на Онего" также попросила саму инспекцию труда прокомментировать информацию о задержках зарплат сотрудникам. На наш запрос сегодня мы получили ответ от руководителя Государственной инспекции труда в Республике Карелия Михаила Петинова.

"Государственная инспекция труда в Республике Карелия сообщает следующее. Задолженность по заработной плате, а также по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет в Государственной инспекции труда в Республике Карелия отсутствует, - говорится в ответе на запрос. - Оплата периода временной нетрудоспособности сотруднику, уволенному из Государственной инспекции труда в Республике Карелия, произведена после представления этим сотрудником соответствующих листков временной нетрудоспособности".