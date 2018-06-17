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Новости. От читателей
14:57, 17 Июня 2018

В Интернете предлагают наказать неправильно припарковавшего велосипед петрозаводчанина

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В Петрозаводске велосипедист неправильно припарковался, его сфотографировали, и в сети развернулась дискуссия, как наказать "беспредельщика"

Сегодня утром в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось фото, на котором автор запечатлел неправильно припаркованный велосипед.

"Вот такие у нас в городе люди! Плевать на всех, паркуюсь как хочу", - таков был комментарий к фото.

И вот в сети развернулась дискуссия, как наказать велосипедиста.

Кто-то шутил: Подпереть, чтоб выехать не смог; Где "стоп хам" эвакуатора на него нет; Разбейте ему зеркала и лобовуху.

А некоторые подошли к вопросу серьезно и сразу предложили спустить колесо или подкрутить троса переключения и затянуть тормоза…

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