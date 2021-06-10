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В интервью Юрия Дудя нашли пропаганду наркотиков

Новости. Общество
21:30, 10 Июня 2021
фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Зюзинский районный суд Москвы поступили материалы административного дела по пропаганде наркотиков в интервью видеоблогера и журналиста Юрия Дудя.

Об этом в четверг, 10 июня, Ленте.ру сообщили в Лиге безопасного интернета.

5 апреля Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. 23 апреля полицейские передали в суд материалы расследования административного дела по статье 6.13 ч.1 («Пропаганда наркотических средств») КоАП РФ.

Ряд официальных психо-лингвистических экспертиз подтвердил факты пропаганды наркотических веществ в интервью Дудя с украинским блогером Ивангаем и Моргенштерном. В Лиге безопасного интернета отметили, что в ходе расследования дела на полицейских оказывалось давление.

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Комментарии

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Урбанист
2021-06-10 21:33:51
Какая отвратительная рожа (с) :)
Гость
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