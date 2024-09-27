В историческом районе Петрозаводска разрушили старый дом

Власти карельской столицы рассказали о продолжающемся сносе аварийных расселенных домов.

На улице Луначарского в петрозаводском районе Зарека подрядчик снес расселенный аварийный дом — очередной из серии подобных строений в столице Карелии. Соответствующее видео разместила на своей странице глава администрации Петрозаводска Инна Колыхматова.

На видео первый заместитель Михаил Ершов и депутат Петросовета Дмитрий Ивасько прокомментировали проводимые работы на месте дома № 51 по улице Луначарского сегодня, 29 сентября.

«Очень большое количество вопросов возникало у местных жителей в связи с тем, что в эти заброшенные дома мог кто-то попасть. Теперь эта болевая точка улицы Луначарского, Зареки исчезнет», — уточнил Дмитрий Ивасько.

Это уже пятый подобный дом, снесенный в нынешнем году в Петрозаводске. Через неделю начнутся конкурсные процедуры на снос еще шести объектов, в том числе также по улице Луначарского, уточнил Михаил Ершов.