В Израиль и Палестину начнут поставлять карельский иван-чай

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Производитель иван-чая, сладостей и варенья – ООО "Мама Карелия" – планирует поставки продукции в Израиль и Палестину, сообщает министерство экономического развития РК.
"К успешному завершению подходит договорная работа с крупным дистрибьютором в Израиле и Палестине", - говорится в сообщении.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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