В январе россияне стали больше тратить в магазинах

Эксперты отмечают, что к увеличению среднего чека могли привести рост реальных зарплат и низкая инфляция в стране.

По данным компании "Платформа ОФД" Сбербанка, в январе 2018 года размер среднего чека в магазинах России составил 675 рублей. Это на треть больше аналогичного показателя июля прошлого года (515 рублей).

Отмечается, что средняя стоимость покупки при оплате товаров кредитными картами тоже выросла. Теперь она равняется 970 рублям. Таким образом, произошло увеличение на 150 рублей, или 18%, пишет life.

По информации компании, чаще всего наличными расплачиваются за продукты питания нижнего ценового сегмента, табачные изделия, слабый алкоголь и автотовары. Картами граждане преимущественно пользуются для приобретения электроники, компьютерной техники, косметики, верхней одежды, а также лекарств.

Эксперты отмечают, что к положительной динамике могли привести рост реальных зарплат и низкая инфляция в стране.