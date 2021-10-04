В каких городах и странах провели отпуск жители Карелии

Специалисты МТС проанализировали обезличенные данные мобильного трафика в зарубежном роуминге, выяснив в какие города и страны чаще всего ездили жители Карелии в 2021 году.

Несмотря на продолжающиеся ограничения в связи с пандемией, жители республики активно путешествовали как по стране, так и за границу.

Традиционно наших туристов привлекали Санкт-Петербург и Москва. Мурманская область, привлекающая все больше туристов на купание с китами и любование северным сиянием, оказалась на третьем месте. Однако, по мнению экспертов, нельзя назвать этот трафик только туристическим в связи с активной миграцией по федеральной трассе. А на четвертом месте списка оказался Краснодарский край, туда жители региона отправлялись преимущественно на отдых. Замыкает пятерку лидеров Вологодская область.

В трафике стран СНГ лидирует Беларусь. В список также вошли туристическая Абхазия, Армения, Грузия и Украина. А самым популярным дальним направлением ожидаемо оказались Турция и Финляндия. В рейтинге также доступные для российских туристов Египет, Кипр, ОАЭ. Большие объемы трафика жители Карелии сгенерили также в Испании, но в сравнении с 2019 годом трафик в международном роуминге (в странах Европы) снизился. Несмотря на это, карелы были замечены на территории США, Мексики и даже Австралии.

«Путешествия делают человека счастливым. И не так важно, отправился ты исследовать свой регион, а у нас есть на что посмотреть, другие регионы страны или дальние страны. Важно, сменить обстановку и почувствовать этот невероятный вкус странствий. Но как бы далеко вы не отправились, оставаться на связи и экономить на роуминге, вы сможете с нашими специальными опциями для поездок за границу, а также используя бесплатное приложение «МТС Коннект» для звонков через Wi-Fi», – отметил директор МТС в Карелии Александр Кочкин.

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