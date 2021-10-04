Реклама

В каких городах и странах провели отпуск жители Карелии

Новости. Общество
11:58, 04 Октября 2021
фото: © unplash

Новости партнеров

Специалисты МТС проанализировали обезличенные данные мобильного трафика в зарубежном роуминге, выяснив в какие города и страны чаще всего ездили жители Карелии в 2021 году.

Несмотря на продолжающиеся ограничения в связи с пандемией, жители республики активно путешествовали как по стране, так и за границу.

Традиционно наших туристов привлекали Санкт-Петербург и Москва. Мурманская область, привлекающая все больше туристов на купание с китами и любование северным сиянием, оказалась на третьем месте. Однако, по мнению экспертов, нельзя назвать этот трафик только туристическим в связи с активной миграцией по федеральной трассе. А на четвертом месте списка оказался Краснодарский край, туда жители региона отправлялись преимущественно на отдых. Замыкает пятерку лидеров Вологодская область.

В трафике стран СНГ лидирует Беларусь. В список также вошли туристическая Абхазия, Армения, Грузия и Украина. А самым популярным дальним направлением ожидаемо оказались Турция и Финляндия. В рейтинге также доступные для российских туристов Египет, Кипр, ОАЭ. Большие объемы трафика жители Карелии сгенерили также в Испании, но в сравнении с 2019 годом трафик в международном роуминге (в странах Европы) снизился. Несмотря на это, карелы были замечены на территории США, Мексики и даже Австралии.

«Путешествия делают человека счастливым. И не так важно, отправился ты исследовать свой регион, а у нас есть на что посмотреть, другие регионы страны или дальние страны. Важно, сменить обстановку и почувствовать этот невероятный вкус странствий. Но как бы далеко вы не отправились, оставаться на связи и экономить на роуминге, вы сможете с нашими специальными опциями для поездок за границу, а также используя бесплатное приложение «МТС Коннект» для звонков через Wi-Fi», – отметил директор МТС в Карелии Александр Кочкин.

Новости Телекома

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
30.09.2021, 18:22
В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)
30.09.2021, 13:02
Возле вокзала в Петрозаводске появится парковка из двух площадок
29.09.2021, 15:39
Стало известно о состоянии водителя, который устроил ДТП, где погибла женщина с детьми из Петрозаводска
29.09.2021, 10:07
Имя экс-мэра Петрозаводска Мирошник прозвучало в суде по коррупционному делу Боднарчука

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»