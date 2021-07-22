В каких городах России лучше всего жить на пенсии: исследование

В рейтинге городов, где россияне хотели бы жить после выхода на пенсию, лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Как сообщает РБК, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру» и «СберНПФ».



16% опрошенных выбрали Москву, за Санкт-Петербург проголосовали 15% респондентов, Сочи выбрали 12%. Следом идут Краснодар (его выбрали 6% опрошенных) и Калининград (3%).



Москву выбирали в основном сами москвичи (64%). 13% респондентов хотели бы переехать в столицу из Волгограда, 8% хотели бы переехать в Москву из Нижнего Новгорода. Преимуществами Москвы 46% опрошенных назвали развитую инфраструктуру, 41% — высокий уровень социальных услуг.

Санкт-Петербург для жизни на пенсии также чаще всего выбирали сами петербуржцы — 40%. Еще 17% опрошенных хотели бы переехать туда из Москвы, 12% — из Самары. В Санкт-Петербурге респондентов также привлекают развитая инфраструктура (38%) и доступные рекреационные ресурсы — 24%. Чем привлекательны для пенсионеров другие города, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».