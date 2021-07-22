Реклама
Прислать новость
Стало известно, как сотовые операторы прячут платные услуги 3
22.07.2021 21:30
Любарский призвал жителей Петрозаводска не бояться запаха гари 4
Сегодня 08:05
Эксперт разъяснил, когда машину пора продавать 6
22.07.2021 20:30

В каких городах России лучше всего жить на пенсии: исследование

Новости. Общество
16:27, 23 Июля 2021
фото: pixabay

В рейтинге городов, где россияне хотели бы жить после выхода на пенсию, лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Как сообщает РБК, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру» и «СберНПФ».

16% опрошенных выбрали Москву, за Санкт-Петербург проголосовали 15% респондентов, Сочи выбрали 12%. Следом идут Краснодар (его выбрали 6% опрошенных) и Калининград (3%).

Москву выбирали в основном сами москвичи (64%). 13% респондентов хотели бы переехать в столицу из Волгограда, 8% хотели бы переехать в Москву из Нижнего Новгорода. Преимуществами Москвы 46% опрошенных назвали развитую инфраструктуру, 41% — высокий уровень социальных услуг.

Санкт-Петербург для жизни на пенсии также чаще всего выбирали сами петербуржцы — 40%. Еще 17% опрошенных хотели бы переехать туда из Москвы, 12% — из Самары. В Санкт-Петербурге респондентов также привлекают развитая инфраструктура (38%) и доступные рекреационные ресурсы — 24%.

Чем привлекательны для пенсионеров другие города, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-07-23 16:39:42
В питкеранте. Там самый лучший отдых для без жен.,детей и мужей
Изя
2021-07-23 18:10:36
наташка, так в сортоувале тоже не плохо , с московской пензией )))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.07.2021, 08:05
Трое пожарных получили травмы при тушении лесного пожара в районе Карелии
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
19.07.2021, 16:38
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»

Аналитика

Сегодня 13:30
Обществоведение
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 1
Президент России Владимир Путин поддержал предложения главы Карелии Артура Парфенчикова, который ввел на территории региона режим ЧС из-за лесных пожаров.
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
Сегодня 00:10
10 негритят решили избираться 19
22.07.2021 23:29
Осторожно, стреляет! 11
22.07.2021 10:17
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?»
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
Сегодня 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»