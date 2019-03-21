В Калевале началось рассмотрение иска противников форелевого хозяйства на озере Верхнее Куйтто

Жители карельской деревни Войница требуют отменить протокол их общего собрания, который, по утверждению истцов, сфальсифицирован.

В поселке Калевала началось рассмотрение иска группы жителей деревни Войница о признании недействительным протокола общего собрания их территориального общественного самоуправления "Надежда" от 22 июня прошлого года. Напомним, этот протокол согласует открытие форелевого хозяйства на озере Верхнее Куйтто вблизи деревни, однако истцы считают, что документ был сфальсифицирован. В дальнейшем протокол, подписанный бывшим председателем ТОС "Надежда" Надеждой Лесонен, послужил основанием для решения министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто, против чего выступают многие жители карельской деревни Войницы. По их мнению, разведение форели на этих участках нанесет серьезный удар по экологии водоема, который служит для местного населения источником воды и пищи. Кроме того, жители Войницы опасаются того, что размещение вблизи деревни форелеводческого хозяйства ограничит их в беспрепятственном использовании водных ресурсов.

На первом заседании Костомукшского городского суда, куда поступил иск, судья Игорь Бакулин принял решение о переносе рассмотрения дела на 9 апреля. Поводом для этого послужила необходимость замены "ненадлежащего" ответчика "надлежащим". Иск жителей деревни был предъявлен бывшему председателю ТОС "Надежда" Надежде Лесонен, которая в начале марта нынешнего года сложила с себя эти полномочия, и теперь истцам необходимо внести изменения в свое заявление. Кроме того, суд постановил приобщить к материалам дела видеозапись встречи жителей Войницы с представителями компании, которая планирует разводить форель на озере Верхнее Куйтто. Как подчеркивают истцы, это встреча носила характер разъяснительной беседы. "Решений, о которых указано в Протоколе от 22 июня 2018 года, принято не было, никакого голосования среди жителей не проводилось, протокол не составлялся, о чем есть свидетельские показания и других жителей н.п. Войница", – говорится в исковом заявлении противников открытия форелеводческого хозяйства на озере Верхнее Куйтто.

Интересно, что представитель администрации Калевальского района, который участвовала в судебном заседании, возражала против просмотра видео на процессе, однако суд с этим мнением не согласился.