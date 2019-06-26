В Каменном карьере в Петрозаводске нашли опасные бактерии

В водоемах Петрозаводска и республики обнаружили большое количетсво бактерий, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Отобрано 7 проб воды водоемов: оз. Онежское (Медвежьегорск, Сосновка, Сайнаволок), оз. Плотичье ( Медвежьегорск), оз. Кожпром (Пиндуши), оз. Лососинное (Прионежский райн), Каменный карьер (Петрозаводск).

Бактери в пробах воды из Каменного карьера превысили норму в 6 раз.

Вода из оз. Лососинное также не соответствовала требованиям.



Почвы в зоне отдыха у воды Медвежьегорске и в Пряже не соответствовала требованиям санитарных правил.

Информация о выявленных несоответствиях в пробах воды и почвы в местах массового отдыха у воды доведена до сведения органов местного самоуправления для рассмотрения и принятия мер.