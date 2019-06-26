В Каменном карьере в Петрозаводске нашли опасные бактерии

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В водоемах Петрозаводска и республики обнаружили большое количетсво бактерий, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
Отобрано 7 проб воды водоемов: оз. Онежское (Медвежьегорск, Сосновка, Сайнаволок), оз. Плотичье ( Медвежьегорск), оз. Кожпром (Пиндуши), оз. Лососинное (Прионежский райн), Каменный карьер (Петрозаводск).
Бактери в пробах воды из Каменного карьера превысили норму в 6 раз.
Вода из оз. Лососинное также не соответствовала требованиям.
Почвы в зоне отдыха у воды Медвежьегорске и в Пряже не соответствовала требованиям санитарных правил.
Информация о выявленных несоответствиях в пробах воды и почвы в местах массового отдыха у воды доведена до сведения органов местного самоуправления для рассмотрения и принятия мер.
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