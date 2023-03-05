В канун 8 марта водителей Петрозаводска массово проверят на трезвость

Во вторник, 7 марта, в карельской столице пройдут профилактические рейды ГИБДД.

Госавтоинспекция Петрозаводска предупредила водителей о массовых проверках на дороге. 7 марта инспекторы выйдут в профилактический рейд «Контроль трезвости».



Горожан призывают сообщать о нетрезвых водителях в полицию: 715-900, 78-44-44.



В петрозаводской ГИБДД также сообщили, что за январь текущего года сотрудники ДПС отстранили от управления 65 пьяных водителей.





