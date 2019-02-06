В "Карелэнерго" назначен новый руководитель

Исполняющим обязанности директора компании "Карелэнерго", филиала ПАО "МРСК Северо-Запада", назначен Константин Михайлов.

В понедельник он приступил к работе в этой должности. До приезда на работу в Карелию он возглавлял компанию "Псковэнерго", которая считается одной из лучших на Северо-Западе.

Представители отрасли высказали мнение, что Михайлов назначен руководителем "Карелэнерго", чтобы "вывести ее работу на достойный уровень", сообщают "Вести Карелии".

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