В "Карелэнерго" назначен новый руководитель

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Исполняющим обязанности директора компании "Карелэнерго", филиала ПАО "МРСК Северо-Запада", назначен Константин Михайлов.
В понедельник он приступил к работе в этой должности. До приезда на работу в Карелию он возглавлял компанию "Псковэнерго", которая считается одной из лучших на Северо-Западе.
Представители отрасли высказали мнение, что Михайлов назначен руководителем "Карелэнерго", чтобы "вывести ее работу на достойный уровень", сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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