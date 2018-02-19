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Новости. Общество
17:11, 19 Февраля 2018

В "Карелэнерго" прокомментировали информацию Следкома об уголовном деле в сфере электроэнергетики

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МРСК Северо-Запада окажет содействие правоохранительным органам, сообщили в энергетической компании.

Традиционные для осенне-зимнего периода сложные метеоусловия в этом году в ряде регионов, в том числе в Карелии, перешли в аномальные – отмечают в МРСК Северо-Запада.

Энергообъекты в начале зимы подверглись неблагоприятному воздействию сразу нескольких климатических циклонов. Аномально теплая зима, сопровождающаяся положительными температурами воздуха, обильным выпадением осадков – преимущественно снега с дождем – привели к возникновению гололедных явлений и налипанию мокрого снега. Провода не выдерживали нагрузку и обрывались. По тем же причинам происходили падения деревьев из-за границ охранной зоны.

Под тяжестью снега и под влиянием порывистого ветра деревья наклонялись в сторону линий электропередачи, падали на ЛЭП.
Для скорейшего устранения технологических нарушений в работе электрических сетей на территории республики была оперативно сформирована сводная группировка сил всех филиалов МРСК Северо-Запада: 64 бригады общей численностью 290 человек, спецтехника, вездеходы. Для обеспечения электроэнергией потребителей во время восстановительных работ применялись резервные источники электроснабжения.

Информация о восстановлении электроснабжения оперативно размещалась на информационных интернет-ресурсах, социальных сетях, доводилась лично до жителей населенных пунктов, работала круглосуточная "горячая линия" МРСК Северо-Запада. В настоящее время все профильные службы продолжают работу по обеспечению качественного и надежного электроснабжения потребителей региона.

По факту расследования уголовного дела, касающегося нарушений электроснабжения на территории республики, филиал МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" наладил конструктивное взаимодействие со следственными органами Республики Карелия.

Напомним, в Карелии расследуется уголовное дело по факту мошенничества в сфере энергетики после массовых отключений света в районах.

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Комментарии

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