Мероприятия по профилактике электротравматизма совместно проведут энергетики и полиция Петрозаводска

Вопросы электробезопасности детей и подростков обсуждались на совещании в столице Карелии.

Профилактика травматизма среди сторонних лиц на электросетевых объектах – одна из важнейших задач филиала "Карелэнерго". В целях предотвращения несчастных случаев на энергообъектах в филиале действует комплексная программа по снижению рисков травматизма. Персонал предприятия тщательно следит за техническим состоянием электроустановок, исключая любую, даже самую малую, вероятность проникновения посторонних на энергообъекты.

Ведется "точечная" работа с населением, особенно с детьми и подростками. За прошлый год филиалом "Карелэнерго" проведено более ста различных мероприятий для двух тысяч детей со всей Карелии.

Традиционно в течение учебного года энергетики проводят тематические занятия со школьниками всех возрастов на жизненно важные темы – от правил обращения с электричеством в быту до безопасного поведения вблизи энергообъектов. В период летних каникул профилактическая работа продолжается в детских пришкольных лагерях.

"Порой дети игнорируют правила безопасности, и для них попытка проникнуть на закрытый энергообъект или залезть на опору ради селфи – это часть увлекательной игры, опасного приключения", - говорит заместитель главного инженера "Карелэнерго" Сергей Громцов.

В работе с подростками, входящими в группу риска, требуется особый подход и оказать в этом неоценимую помощь энергетикам сможет опыт и специфика работы инспекторов по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции.

Энергетики и правоохранители договорились о совместных действиях в решении вопроса профилактики травматизма среди детей и подростков. В ближайшее время будет разработан общий план мероприятий, который включит проведение тематических лекций и бесед для учащихся городских школ.

"Такое взаимодействие между ведомствами будет осуществляться впервые. Нет сомнения в том, что оно будет эффективным. Профилактические мероприятия позволят снизить количество правонарушений среди несовершеннолетних, связанных с проникновением на энергообъекты, а также сократят случаи травматизма детей и подростков на объектах электроэнергетики", - подчеркнули в полиции Петрозаводска.