"Карелэнерго" повышает контроль за работой электросетевого комплекса в период майских праздников

Для оперативной связи с потребителями работает телефон "горячей линии" МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период выходных и праздничных дней филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" усиливает контроль за работой электрических сетей на территории Республики Карелия.

408 человек в составе 82 бригад, 272 единицы автомобильной и специальной техники готовы к ликвидации возможных последствий влияния неблагоприятных погодных условий на работу электросетевого комплекса. Дополнительно к работам могут быть привлечены десять подрядных организаций.

Энергетики провели проверку готовности техники, материалов, оборудования, средств защиты и связи, аварийного запаса. К эксплуатации готовы 54 резервных источника снабжения электроэнергией общей мощностью 1,8 МВт. При необходимости проведения работ в темное время суток подготовлено 14 световых башен. Также в распоряжении энергетиков находятся три беспилотных летательных аппарата для осмотров линий электропередачи.

В филиале организовано взаимодействие с территориальными сетевыми организациями, органами исполнительной власти, Главным управлением МЧС России по Республике Карелия для своевременного информирования и реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций, а также с Гидрометцентром Республики Карелия для оперативного мониторинга погодных условий в регионе.

"Карелэнерго" напоминает жителям республики о смертельной опасности самовольного подключения резервных источников электроснабжения (генераторов) к электросетям.

Помните: установка резервного источника электроснабжения должна проводиться в строгом соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей". Нарушая нормативные требования, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь персонала сетевой компании, создаете угрозу возникновения пожара и нарушаете бесперебойное и качественное электроснабжение других потребителей.

За нарушение порядка предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приобретая автономный источник питания, обратитесь к специалистам. Получить консультацию можно по телефону "горячей линии": 8-800-333-02-52.

Подробнее о правилах подключения и безопасной эксплуатации автономных источников питания читайте в специальном разделе на портале ПАО "МРСК Северо-Запада" clients.mrsksevzap.ru/powersafetypowersupply.