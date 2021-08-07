В Карелии 10 августа будет сыро

О погоде на вторник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 10 августа будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +13, +15°С, днем потеплеет до +21, +23°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем местами гроза. Ветер юго-восточный южный умеренный.

Ночью похолодает до+11, +16°С, местами до +7, днем воздух прогреется до +18, +23°С.