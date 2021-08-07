В Карелии 10 августа будет сыро

О погоде на вторник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 10 августа будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +13, +15°С, днем потеплеет до +21, +23°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем местами гроза. Ветер юго-восточный южный умеренный.
Ночью похолодает до+11, +16°С, местами до +7, днем воздух прогреется до +18, +23°С.
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