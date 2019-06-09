В Петрозаводске 10 июня ожидается небольшое похолодание

О погоде на 10 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, западный умеренный. Днем – временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит +14, +16 градусов, днем потеплеет до +20, +22.

В Карелии также ожидается переменная облачность. Местами будут кратковременные дожди и грозы.

Ветер юго-западный, западный умеренный. Днем – временами порывистый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +12, +17, местами будет +7, +12 градусов. Днем потеплеет до +17, +22, на севере будет +12, +17 градусов.