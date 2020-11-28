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В Карелии 100 человек скончались от коронавируса за время пандемии

Новости. Общество
08:49, 29 Ноября 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано еще две смерти от коронавирусной инфекции.

Как сообщает оперштаб, за последние 24 часа в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончалась 66-летняя жительница Петрозаводска, в Республиканской инфекционной больнице умерла 84-летняя петрозаводчанка. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

За время пандемии в Карелии коронавирус унес жизни 100 человек.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 29 ноября составляет 15113 человек. Выздоровели – 8551.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-11-29 12:02:57
Всё, не будет уже России!

Год пройдёт, и пора забивать

Гвозди ржавые в доски гнилые,

И поминки с гармошкой справлять.

Да, уж мы погудим как можем,

Когда время к стене припрёт.

Но не каждому Бог поможет,

И не каждого водка спасёт.
Вася
2020-11-29 12:02:05
Мы домашней скотине под стать.

Нас живыми они зароют,

А мы будем лишь выть да мычать.
Жизнь
2020-11-29 11:39:58
Тут Вася пишет, что : "мы приблизились к уровню жизни отсталых стран Африки", это же дно, ужасно, и это правда,к сожалению....
Сегодня на 1 канале была программа про жизнь в Норвегии!!! Фантастика! Смотрел и слеза наварачивалась , у нас никогда так не будет, там даже тюрьма как сказка...... всё продумано для всех в жизни, нет ни коррупции ни ОПГ, да что там говорить....
Вчера , на "Квартирнике у Моргулиса", была группа "отава е", наша группа ,с прекрасным репертуаром, русским, выступая в Эстонии,на международном фестивале, после выступления ,к ним в гримёрку зашёл Президент Эстонии, без охраны, просто взять автограф!!!
Их выступления принимают многие страны мира...а у нас их почти не знают. ..
Это так, к примеру за жизнь...
Вася
2020-11-29 11:38:05
"К 2024 году численность населения в России может сократиться на 1,2 миллиона человек. Причинами этого эти ангажированные эксперты называют последствия Второй мировой войны,
?
2020-11-29 11:06:35
Сайт "Кошмары Ковида на Онего" как всегда забывает сообщить сколько умерло от основных болезней. И конечно ОТ ковида, а не С ковидом.
Off
2020-11-29 10:35:21
Зато триумфально поддержали Солнцеликого .не смотря на угрозу заражения ...
Вася
2020-11-29 10:16:35
Как же так, страна по уровню жизни приблизилась к уровню жизни отсталых стран африки.
Гость
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