В Карелии 100 человек скончались от коронавируса за время пандемии

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано еще две смерти от коронавирусной инфекции.

Как сообщает оперштаб, за последние 24 часа в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончалась 66-летняя жительница Петрозаводска, в Республиканской инфекционной больнице умерла 84-летняя петрозаводчанка. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

За время пандемии в Карелии коронавирус унес жизни 100 человек.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 29 ноября составляет 15113 человек. Выздоровели – 8551.