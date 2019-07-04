В Карелии 12 человек тушили пожар на пилораме

Пожар произошел в Березовке 3 июля, сообщили в МЧС Карелии.

В 20.20 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района в составе 12 человек привлекались для ликвидации пожара в пилораме в п. Берёзовка на ул. Новая, 2. В 21.00 пожар ликвидирован.

Сгорела кровля на площади 200 кв м.

Причины – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.



Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.