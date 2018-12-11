В Карелии 12 декабря будет морозно, местами туманно

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О погоде на 12 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 12 декабря будет облачно с прояснениями. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер восточный, северо-восточный слабый.
Ночная температура опустится до -7 градусов, днем столбик термометра поднимется до -2.
В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадет небольшой снег, в отдельных районах республики будет туман. На дорогах гололедица.
Ветер северный, северо-восточный умеренный.
Температура ночью -3, -8 градусов, местами до -13, днем потеплеет до -2.
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