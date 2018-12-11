В Карелии 12 декабря будет морозно, местами туманно

О погоде на 12 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 12 декабря будет облачно с прояснениями. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный слабый.

Ночная температура опустится до -7 градусов, днем столбик термометра поднимется до -2.

В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадет небольшой снег, в отдельных районах республики будет туман. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Температура ночью -3, -8 градусов, местами до -13, днем потеплеет до -2.