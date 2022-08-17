В Карелии 134 ребенка-инвалида получат бесплатные путевки в санатории

На санаторно-курортное лечение юным жителям Карелии с ограниченными возможностями здоровья из федерального бюджета выделено 7,7 млн рублей.

В этом году карельским отделением Фонда Фонд социального страхования закуплено 268 путевок для детей с инвалидностью и их родителей, все с выездом за пределы республики, в санатории Краснодарского края. Об этом сообщили в ФСС.

"Путевки предоставляются в порядке очередности. Приоритетного права на их получение ни у кого нет. Часть детей уже прошли оздоровительные курсы, остальным лечение предстоит в бархатный сезон», - отметила начальник отдела социальных программ Виктория Клименко.

В Фонде напомнили, дети с инвалидностью имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения, подтвержденных справкой по форме 070/у.

Срок лечения по этим путевкам составляет 21 день. В рамках санаторной программы детям оказывается ряд медицинских услуг по индивидуально составленным планам реабилитации. Вместе с ребенком путевку получает и его сопровождающее лицо. Это могут быть родители, бабушки, дедушки или другие доверенные лица.

В отделении Фонда напоминают, что узнать номер очереди на санаторно-курортное лечение родители детей-инвалидов могут дистанционно через сервис, действующий на сайте r10.fss.ru. В разделе «Электронная очередь граждан, имеющих право на получение социальных услуг в части санаторно-курортного лечения» необходимо ввести номер СНИЛС ребенка в формате 11 цифр без пробелов и дефисов и нажать кнопку «Найти».

Электронная очередь формируется по дате подачи заявлений о предоставлении путевок. Информация о движении очереди обновляется ежемесячно.