В Карелии 14 марта ожидается теплый ветер и небольшой снег

О погоде на 14 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 14 марта будет облачная с прояснениями погода. Днем выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный: ночью – слабый, днем – умеренный.

Температура ночью составит -9, -11 градусов, днем потеплеет до -1, -3.

В Карелии будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный: ночью – слабый, днем – умеренный.

Ночью столбик термометра задержится на показателях -9, -14, местами похолодает до -18, -23 градусов. Днем температура составит +1, -4, на севере опустится до -7 градусов.