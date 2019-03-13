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Новости. Погода
17:00, 13 Марта 2019
фото: picjumbo.com / Viktor Hanacek

В Карелии 14 марта ожидается теплый ветер и небольшой снег

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О погоде на 14 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 14 марта будет облачная с прояснениями погода. Днем выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный: ночью – слабый, днем – умеренный.

Температура ночью составит -9, -11 градусов, днем потеплеет до -1, -3.

В Карелии будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный: ночью – слабый, днем – умеренный.

Ночью столбик термометра задержится на показателях -9, -14, местами похолодает до -18, -23 градусов. Днем температура составит +1, -4, на севере опустится до -7 градусов.

 

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Комментарии

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однозначно
2019-03-13 18:57:07
Дополню. В Белом море навага попрет, а у пресноводных самобытных налим. Ну, с семейством тресковых, дорогие мои земляки...
Гость
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