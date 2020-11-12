В Карелии 14 ноября будет тепло и сыро

О погоде на субботу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 14 ноября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +1,+3°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдут слабые осадки в виде дождя и мокрого снега.

В отдельных районах туман. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью +2, -3°С, днем 0,+5°С.