В Карелии 15 человек тушили пожар в магазине

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Пожар произошел утром 18 апреля в Пудоже, сообщили в МЧС Карелии.
В 6.49 пожарно-спасательное подразделение в составе 15 человек привлекалось для ликвидации пожара в магазине в Пудоже на ул. Комсомольской, 11а. В 8.43 пожар ликвидирован.
Магазин сгорел полностью.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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