В Карелии 15 лет грозит мужчине за убийство сожительницы

В Сегеже перед судом предстанет 36-летний мужчина, обвиняемый в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 20 сентября пьяный обвиняемый дома в Сегеже во время ссоры напал на сожительницу и причинил ей колото-резаные ранения. С телесными повреждениями женщину доставили в больницу, где скончалась.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.