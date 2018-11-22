В Карелии 15 лет грозит мужчине за убийство сожительницы

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В Сегеже перед судом предстанет 36-летний мужчина, обвиняемый в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, в ночь на 20 сентября пьяный обвиняемый дома в Сегеже во время ссоры напал на сожительницу и причинил ей колото-резаные ранения. С телесными повреждениями женщину доставили в больницу, где скончалась.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.
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