В Карелии 157 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Всего в республике госпитализировано 722 человека, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Всего на 13 декабря госпитализированы 722 человека, заболевших COVID-19, 561 из госпитализированных находится в состоянии средней тяжести, 152 – в тяжелом и 4 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 13 декабря увеличилась с 21.3,6 до 22,0, что все равно является критической цифрой.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 3 человека скончался от коронавируса и 369 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 21282 человека. Выздоровели – 13365. Умерли 127 пациентов.