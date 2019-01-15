В Карелии 16 января местами выпадет небольшой снег

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О погоде на 16 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 16 января будет облачно с прояснениями. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 4-9 м/c.
Температура воздуха ночью составит -5,-7 градусов, днем потеплеет до -3.
В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Выпадет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 4-9 м/c.
Температура ночью и днем -3,-8 градусов, местами поднимется до -12.
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