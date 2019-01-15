Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Погода
17:00, 15 Января 2019
фото: "Столица на Онего"

В Карелии 16 января местами выпадет небольшой снег

Загрузка...

О погоде на 16 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 16 января будет облачно с прояснениями. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный,  4-9 м/c.

Температура воздуха ночью составит -5,-7 градусов, днем потеплеет до -3.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Выпадет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/c.

Температура ночью и днем -3,-8 градусов, местами поднимется до -12.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
09.01.2019, 10:33
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами"
08.01.2019, 11:12
ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные напали на охранника ДК "Машиностроитель"
09.01.2019, 15:41
Стало известно, с какими мотивировками судьи Верховного суда РФ отменили собственное решение об оправдании Алиханова
09.01.2019, 11:15
Дорогое китайское удовольствие
15.01.2019, 07:25
Надпись "Навальный" на снегу ускорила процесс уборки сугробов в Питкяранте

Аналитика

14.01.2019 12:12
Обществоведение
Церковный налог как индикатор религиозности общества 6
Готовы ли десятки миллионов православных россиян вывести свою церковь из "тени"?
Вот так полетали! 5
14.01.2019 10:15
"Возможность прямых фальсификаций исключается" 1
11.01.2019 12:14
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег 3
11.01.2019 09:30
Алиханов невиновен, и теперь это знают все 21
09.01.2019 15:08
Вся аналитика

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
10.01.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»