В Карелии 16 января местами выпадет небольшой снег

О погоде на 16 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 16 января будет облачно с прояснениями. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/c.

Температура воздуха ночью составит -5,-7 градусов, днем потеплеет до -3.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Выпадет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/c.

Температура ночью и днем -3,-8 градусов, местами поднимется до -12.